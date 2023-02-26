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Евдокия Акакиева

Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Акакий Михайлов

Мать: Анна (Мария) Исаева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Иоанн Флоров

Отец ребёнка: Флор Никитин

Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Флор Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Филипп Флоров

Отец ребёнка: Флор Никитин

Бракосочетание
17.05.1896

Муж: Тимофей Минин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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