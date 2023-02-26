Евдокия Акакиева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Акакий Михайлов
Мать: Анна (Мария) Исаева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Иоанн Флоров
Отец ребёнка: Флор Никитин
Бракосочетание
03.02.1891
Муж: Флор Никитин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Филипп Флоров
Отец ребёнка: Флор Никитин
Бракосочетание
17.05.1896
Муж: Тимофей Минин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно