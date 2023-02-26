Флор Никитин
Место рожденияд.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смерти28.04.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Никита Никитин
Мать: Евдокия Иванова
д.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1891
Жена: Евдокия Акакиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Иоанн Флоров
Мать ребёнка: Евдокия Акакиева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Филипп Флоров
Мать ребёнка: Евдокия Акакиева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.04.1895
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от побоев