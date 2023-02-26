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Флор Никитин

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Место рождения

д.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

28.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Никита Никитин

Мать: Евдокия Иванова

д.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Евдокия Акакиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Иоанн Флоров

Мать ребёнка: Евдокия Акакиева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Филипп Флоров

Мать ребёнка: Евдокия Акакиева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.04.1895
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от побоев
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