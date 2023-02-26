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Никита Никитин

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

22.03.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1860

Сын: Семён Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1860
по билету отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1862

Сын: Флор Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Прохор Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Антоний Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1872

Дочь: Мартынова Акилина Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Власий Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Фёдор Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
22.03.1893
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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