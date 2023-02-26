Никита Никитин
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти22.03.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1860
Сын: Семён Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1860
по билету отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1862
Сын: Флор Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Прохор Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Антоний Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1872
Дочь: Мартынова Акилина Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1874
Сын: Власий Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фёдор Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
22.03.1893
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.