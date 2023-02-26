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Фёдор Никитин

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Место рождения

д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Никита Никитин

Мать: Евдокия Иванова

д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Домника Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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