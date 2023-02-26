Фёдор Никитин
Место рожденияд.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Никита Никитин
Мать: Евдокия Иванова
д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
20.01.1902
Жена: Домника Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно