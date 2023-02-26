Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти29.08.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1860
Сын: Семён Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Флор Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин
д.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Прохор Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин
Рождение ребёнка
1869
Сын: Антоний Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин
д.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1872
Дочь: Мартынова Акилина Никитина
Отец ребёнка: Никита Никитин
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1874
Сын: Власий Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин
д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
29.08.1900
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.