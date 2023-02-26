Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.08.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1860

Сын: Семён Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Флор Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин

д.Астапенки ( или Пипки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Прохор Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин

Рождение ребёнка
1869

Сын: Антоний Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин

д.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1872

Дочь: Мартынова Акилина Никитина

Отец ребёнка: Никита Никитин

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Власий Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин

Рождение ребёнка
1881

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин

д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
29.08.1900
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close