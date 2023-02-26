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Антоний Никитин

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Место рождения

д.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Никита Никитин

Мать: Евдокия Иванова

д.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Ксения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Антонова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Смерть
06.11.1902
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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