Антоний Никитин
Место рожденияд.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смерти06.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Никита Никитин
Мать: Евдокия Иванова
д.Астапёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1895
Жена: Ксения Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Антонова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
06.11.1902
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа