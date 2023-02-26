Ксения Иванова
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1895
Муж: Антоний Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Антонова
Отец ребёнка: Антоний Никитин
Смерть
Неизвестно