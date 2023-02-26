Анна (Мария) Исаева
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1854
Муж: Акакий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1866
Сын: Антоний Акакиев
Отец ребёнка: Акакий Михайлов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Акакиева
Отец ребёнка: Акакий Михайлов
Рождение ребёнка
14.08.1871
Сын: Андрей Акакиев
Отец ребёнка: Акакий Михайлов
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: София Акакиева
Отец ребёнка: Акакий Михайлов
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Стефан Акакиев
Отец ребёнка: Акакий Михайлов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Тимофей Акакиев
Отец ребёнка: Акакий Михайлов
Смерть
Неизвестно