Анна (Мария) Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Мария) Исаева

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1854

Муж: Акакий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1866

Сын: Антоний Акакиев

Отец ребёнка: Акакий Михайлов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Акакиева

Отец ребёнка: Акакий Михайлов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1871

Сын: Андрей Акакиев

Отец ребёнка: Акакий Михайлов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: София Акакиева

Отец ребёнка: Акакий Михайлов

Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Стефан Акакиев

Отец ребёнка: Акакий Михайлов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Тимофей Акакиев

Отец ребёнка: Акакий Михайлов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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