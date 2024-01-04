Стефан Акакиев
Место рождения
Дата рождения25.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875
Отец: Акакий Михайлов
Мать: Анна (Мария) Исаева
Бракосочетание
19.01.1897
Жена: Александра Галактионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1898
Сын: Семён Стефанов
Мать ребёнка: Александра Галактионова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Николай Стефанов
Мать ребёнка: Александра Галактионова
Смерть
Неизвестно