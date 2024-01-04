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Стефан Акакиев

Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875

Отец: Акакий Михайлов

Мать: Анна (Мария) Исаева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1897

Жена: Александра Галактионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1898

Сын: Семён Стефанов

Мать ребёнка: Александра Галактионова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Николай Стефанов

Мать ребёнка: Александра Галактионова

Смерть
Неизвестно
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