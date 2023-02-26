Александра Галактионова
Место рожденияд.Федоники Лоинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897
Муж: Стефан Акакиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1898
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Акакиев
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902
Сын: Николай Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Акакиев
Смерть
Неизвестно