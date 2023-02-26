Александра Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Галактионова

Место рождения

д.Федоники Лоинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Стефан Акакиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1898

Сын: Семён Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Акакиев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Николай Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Акакиев

Смерть
Неизвестно

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