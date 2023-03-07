Антоний Акакиев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Акакий Михайлов
Мать: Анна (Мария) Исаева
Бракосочетание
14.02.1888
Жена: Анна Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Антонова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
04.01.1892
Дочь: Татьяна Антонова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Акилина Антониева
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Василий Антониев
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Иоанн Антониев
Мать ребёнка: Анна Павлова
Смерть
Неизвестно