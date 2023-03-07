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Антоний Акакиев

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Акакий Михайлов

Мать: Анна (Мария) Исаева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1888

Жена: Анна Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Антонова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
04.01.1892

Дочь: Татьяна Антонова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Акилина Антониева

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Василий Антониев

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Иоанн Антониев

Мать ребёнка: Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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