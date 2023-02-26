Параскева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

25.01.1891

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Антоний Акакиев

Мать: Анна Павлова

Смерть
25.01.1891
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