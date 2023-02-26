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Параскева Антонова
Параскева Антонова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
25.01.1891
Пол
Женский
Отец
Антоний Акакиев
1866 г.р.
Мать
Анна Павлова
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Антоний Акакиев
Мать:
Анна Павлова
Смерть
25.01.1891
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