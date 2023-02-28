Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Павел Исаев
Мать: Мария Косьмина
Бракосочетание
14.02.1888
Муж: Антоний Акакиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Антонова
Отец ребёнка: Антоний Акакиев
Рождение ребёнка
04.01.1892
Дочь: Татьяна Антонова
Отец ребёнка: Антоний Акакиев
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Акилина Антониева
Отец ребёнка: Антоний Акакиев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Василий Антониев
Отец ребёнка: Антоний Акакиев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Иоанн Антониев
Отец ребёнка: Антоний Акакиев
Смерть
Неизвестно