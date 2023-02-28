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Анна Павлова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Павел Исаев

Мать: Мария Косьмина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Антоний Акакиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Антонова

Отец ребёнка: Антоний Акакиев

Рождение ребёнка
04.01.1892

Дочь: Татьяна Антонова

Отец ребёнка: Антоний Акакиев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Акилина Антониева

Отец ребёнка: Антоний Акакиев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Василий Антониев

Отец ребёнка: Антоний Акакиев

Рождение ребёнка
1901

Сын: Иоанн Антониев

Отец ребёнка: Антоний Акакиев

Смерть
Неизвестно
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