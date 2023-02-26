Мария Косьмина
Место рожденияд.Шпаки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти01.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шпаки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1847
Муж: Павел Исаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1849
Дочь: Домника Павлова
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
07.11.1850
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
18.07.1853
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
20.05.1856
Сын: Никита Павлов
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
08.02.1859
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
25.11.1861
Сын: Яков Павлов
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
20.05.1864
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Исаев
Рождение ребёнка
30.09.1874
Дочь: Устина Павлова
Отец ребёнка: Павел Исаев
Смерть
01.02.1909
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.