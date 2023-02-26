Мария Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Косьмина

Место рождения

д.Шпаки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.02.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шпаки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Муж: Павел Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1849

Дочь: Домника Павлова

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1850

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1856

Сын: Никита Павлов

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1859

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1861

Сын: Яков Павлов

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1864

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1874

Дочь: Устина Павлова

Отец ребёнка: Павел Исаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.02.1909
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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