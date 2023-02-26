Федора (по крёстному)
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1882
Дата смерти27.07.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882
Отец: не указан
Мать: Лазарева Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.07.1882
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище