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Федора (по крёстному)

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1882

Дата смерти

27.07.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882

Отец: не указан

Мать: Лазарева Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.07.1882
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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