Анастасия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти10.01.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1836
Сын: Стефан Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1843
Сын: Иван Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосий (Михайлов)
Смерть
10.01.1842
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.