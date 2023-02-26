Анастасия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

10.01.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1836

Сын: Стефан Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1843

Сын: Иван Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосий (Михайлов)

Смерть
10.01.1842
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
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