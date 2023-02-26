Вера (Власова)
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1824
Дата смерти24.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1824
Отец: Николай Власов
Мать: Наталия Алексеева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1842
Муж: Матвей Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1844
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1845
Дочь: Пелагея ст
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1846
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1849
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1852
Сын: Иоанн Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1853
Сын: Емельян Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1856
Дочь: Агафия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Сергей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Афанасий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1861
Дочь: Зубкова Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Смерть
24.12.1894