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Вера (Власова)

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.09.1824

Дата смерти

24.12.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1824

Отец: Николай Власов

Мать: Наталия Алексеева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1842

Муж: Матвей Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1844

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1845

Дочь: Пелагея ст

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1846

Сын: Бельков Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1849

Сын: Бельков Павел Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1852

Сын: Иоанн Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1853

Сын: Емельян Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1856

Дочь: Агафия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Афанасий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1861

Дочь: Зубкова Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.12.1894
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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