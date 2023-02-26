Ермолай Никифоров
Место рожденияд.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.07.1892
Дата смерти31.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1892
Отец: Никифор (Поликарпов)
Мать: Акилина Нилова
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.01.1893
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.