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Ермолай Никифоров

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Место рождения

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.07.1892

Дата смерти

31.01.1893

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1892

Отец: Никифор (Поликарпов)

Мать: Акилина Нилова

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.01.1893
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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