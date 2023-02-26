Акилина Нилова
Место рожденияд.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1888
Муж: Никифор (Поликарпов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1892
Сын: Ермолай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Поликарпов)
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно