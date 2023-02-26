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Акилина Нилова

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Место рождения

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1888

Муж: Никифор (Поликарпов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Ермолай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Поликарпов)

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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