Евдокия Иосифова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти28.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
05.02.1830
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1833
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Михей (Алексеев) Трофимов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фиона Михеева
Отец ребёнка: Михей (Алексеев) Трофимов
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
15.01.1837
Сын: Афанасий Михеев
Отец ребёнка: Михей (Алексеев) Трофимов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
25.11.1839
Дочь: Варвара (по крёстному)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
10.02.1843
Дочь: Евдокия (по крёстному)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1848
Сын: Филипп Карпов
Отец ребёнка: Карп Тимофеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Филипп Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
01.05.1853
Сын: Еремей (Ефимий) (Васильев по крёстному)
Отец ребёнка: Карп Тимофеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филиппов
Смерть
28.03.1882
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд