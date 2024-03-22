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Евдокия Иосифова

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.03.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.
1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1830

Муж: Михей (Алексеев) Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1833

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Михей (Алексеев) Трофимов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фиона Михеева

Отец ребёнка: Михей (Алексеев) Трофимов

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
15.01.1837

Сын: Афанасий Михеев

Отец ребёнка: Михей (Алексеев) Трофимов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
25.11.1839

Дочь: Варвара (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
10.02.1843

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1848

Сын: Филипп Карпов

Отец ребёнка: Карп Тимофеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Филипп Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
01.05.1853

Сын: Еремей (Ефимий) (Васильев по крёстному)

Отец ребёнка: Карп Тимофеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филиппов

Смерть
28.03.1882
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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