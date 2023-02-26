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Михей (Алексеев) Трофимов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.08.1809

Дата смерти

19.11.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1809

Отец: Трофим Петров

Мать: Евдокия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1830

Жена: Евдокия Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1833

Сын: Николай Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фиона Михеева

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
15.01.1837

Сын: Афанасий Михеев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты
Смерть
19.11.1838
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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