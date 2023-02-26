Михей (Алексеев) Трофимов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.08.1809
Дата смерти19.11.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1809
Отец: Трофим Петров
Мать: Евдокия Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1830
Жена: Евдокия Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1833
Сын: Николай Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фиона Михеева
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
15.01.1837
Сын: Афанасий Михеев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты
Смерть
19.11.1838
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )