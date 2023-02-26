Афанасий Михеев
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения15.01.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1837
Отец: Михей (Алексеев) Трофимов
Мать: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
15.10.1881
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Акилина Павлова
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Павлова
Смерть
Неизвестно