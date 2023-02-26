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Афанасий Михеев

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

15.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1837

Отец: Михей (Алексеев) Трофимов

Мать: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
15.10.1881

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Павлова

Смерть
Неизвестно
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