Карп Тимофеев
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиДо 1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1848
Сын: Филипп Карпов
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1853
Сын: Еремей (Ефимий) (Васильев по крёстному)
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1854