Карп Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Тимофеев

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

До 1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1848

Сын: Филипп Карпов

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1853

Сын: Еремей (Ефимий) (Васильев по крёстному)

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1854
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