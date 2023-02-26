Григорий Иванов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Иван Филиппов
Мать: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1881
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)
Рождение ребёнка
22.02.1884
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)
Рождение ребёнка
18.04.1886
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)
Рождение ребёнка
09.09.1888
Сын: Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)
Смерть
Неизвестно