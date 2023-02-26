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Григорий Иванов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Иван Филиппов

Мать: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1876

Жена: Матрона (Параскева) (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1881

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1884

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1886

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1888

Сын: Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Матрона (Параскева) (по крёстному)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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