Иван Филиппов
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1803
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Филипп Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Ефим Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иосифова
Смерть
1848
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )