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Иван Филиппов

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1803

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Филипп Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Ефим Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иосифова

Смерть
1848
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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