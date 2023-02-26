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Лопатнев Михаил Ефимов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

19.11.1898

Дата смерти

24.12.1900

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1898

Отец: Лопатнев Ефимий Прохоров

Мать: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
24.12.1900
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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