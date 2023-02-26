Лопатнев Михаил Ефимов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения19.11.1898
Дата смерти24.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1898
Отец: Лопатнев Ефимий Прохоров
Мать: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
24.12.1900
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..