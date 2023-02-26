(Лазарева) Наталия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазарева) Наталия Григорьева

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.08.1907

Дата смерти

14.12.1907

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1907

Отец: Лазарев Григорий Иванов

Мать: Лазарева Анна Ануфриева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.12.1907
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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