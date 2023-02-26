(Лазарева) Варвара Григорьева
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.11.1886
Дата смерти25.06.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886
Отец: Лазарев Григорий Иванов
Мать: Лазарева Анна Ануфриева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.06.1893
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной