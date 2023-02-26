(Лазарева) Варвара Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазарева) Варвара Григорьева

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.11.1886

Дата смерти

25.06.1893

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886

Отец: Лазарев Григорий Иванов

Мать: Лазарева Анна Ануфриева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.06.1893
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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