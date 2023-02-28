Копылов Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения01.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892
Отец: Копылов Иван Ануфриев
Бракосочетание
14.05.1912
Жена: Ксения Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1913
Дочь: Серафима Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: Вера Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Смерть
Неизвестно