(Копылова) Ксения Дмитриева
Место рождения
Дата рождения22.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892
Бракосочетание
14.05.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1913
Дочь: Серафима Стефанова
Отец ребёнка: Копылов Стефан Иванов
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: Вера Стефанова
Отец ребёнка: Копылов Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно