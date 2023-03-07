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(Копылова) Ксения Дмитриева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892

Отец: Копылов Дмитрий Никифоров

Мать: Копылова Стефанида Матвеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.05.1912

Муж: Копылов Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1913

Дочь: Серафима Стефанова

Отец ребёнка: Копылов Стефан Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1914

Дочь: Вера Стефанова

Отец ребёнка: Копылов Стефан Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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