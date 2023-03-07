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Копылова Стефанида Матвеева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Матвей Алексеев

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1884

Муж: Копылов Дмитрий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1885

Сын: Копылов Захарий Дмитриев

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1887

Дочь: Евгения Дмитриева

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1890

Сын: Копылов Леонтий Дмитриев

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1892

Дочь: Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1894

Дочь: Вера Дмитриева

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: София Дмитриева

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1900

Сын: Копылов Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1903

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Копылов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Копылов Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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