Копылова Стефанида Матвеева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Матвей Алексеев
Мать: ?
Бракосочетание
22.10.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1885
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
24.12.1887
Дочь: Евгения Дмитриева
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
21.05.1890
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
22.01.1892
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
17.09.1894
Дочь: Вера Дмитриева
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
12.09.1897
Дочь: София Дмитриева
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
08.10.1900
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
16.05.1903
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
05.05.1905
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Копылов Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий Никифоров
Смерть
Неизвестно