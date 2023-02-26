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Фоломеенков Иван Никифорович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки

Дата рождения

1921

Дата смерти

10.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Фоломеенко Никифор Акимов

Мать: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки
Смерть
10.08.1942
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1942
лейтенант
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Ржевский р-н, д. Теленково
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