Фоломеенков Иван Никифорович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки
Дата рождения1921
Дата смерти10.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки
Смерть
10.08.1942
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1942
лейтенант
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Ржевский р-н, д. Теленково