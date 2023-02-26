Фоломеенко Михаил Никифорович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н
Дата рождения1898
Дата смерти16.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Смоленская обл., Демидовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Константинова
Смерть
16.09.1942
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Ржевский р-н, д. Федорково, северо-восточная сторона, могила № 71