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Фоломеенко Михаил Никифорович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н

Дата рождения

1898

Дата смерти

16.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Фоломеенко Никифор Акимов

Мать: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Смоленская обл., Демидовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Константинова

Смерть
16.09.1942
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Ржевский р-н, д. Федорково, северо-восточная сторона, могила № 71
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