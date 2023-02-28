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Абрамов Лукьян (Авраамов)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1876

Отец: Абрамов Авраамий Яковлев

Мать: Абрамова Макрина Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1896

Жена: Мария (Марина) Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Ефросиния Лукьянова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1899

Дочь: Мария Лукьянова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1903

Дочь: Александра Лукина

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Евдокия Лукьянова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1908

Дочь: Фадеева Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Абрамов Стефан Лукьянов

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: Пелагея Лукьянова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Абрамов Александр Лукьянов

Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1917
рядовой 71 Транспорт 15 батальон
Смерть
Неизвестно
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