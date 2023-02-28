Абрамов Лукьян (Авраамов)
Место рождения
Дата рождения30.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1876
Бракосочетание
10.05.1896
Жена: Мария (Марина) Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Ефросиния Лукьянова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
09.02.1899
Дочь: Мария Лукьянова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
08.11.1903
Дочь: Александра Лукина
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Евдокия Лукьянова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
09.06.1908
Дочь: Фадеева Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
27.03.1910
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: Пелагея Лукьянова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
11.08.1914
Сын: Абрамов Александр Лукьянов
Мать ребёнка: Мария (Марина) Тимофеева
Военная служба
1917
рядовой 71 Транспорт 15 батальон
Смерть
Неизвестно