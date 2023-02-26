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Мария (Марина) Тимофеева

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Тимофей

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.05.1896

Муж: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: (Абрамова) Ефросиния Лукьянова

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1899

Дочь: (Абрамова) Мария Лукьянова

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1903

Дочь: (Абрамова) Александра Лукина

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: (Абрамова) Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1908

Дочь: Фадеева (Абрамова) Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Абрамов Стефан Лукьянов

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: (Абрамова) Пелагея Лукьянова

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Абрамов Александр Лукьянов

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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