Мария (Марина) Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: (Абрамова) Ефросиния Лукьянова
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Рождение ребёнка
09.02.1899
Дочь: (Абрамова) Мария Лукьянова
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Рождение ребёнка
08.11.1903
Дочь: (Абрамова) Александра Лукина
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: (Абрамова) Евдокия Лукьянова
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Рождение ребёнка
09.06.1908
Дочь: Фадеева (Абрамова) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Рождение ребёнка
27.03.1910
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: (Абрамова) Пелагея Лукьянова
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Рождение ребёнка
11.08.1914
Сын: Абрамов Александр Лукьянов
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Смерть
Неизвестно