Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверичкина Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария (Марина) Тимофеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Николай Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Никита Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Тимофей Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно