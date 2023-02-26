Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверичкина Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария (Марина) Тимофеева

Мать ребёнка: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Николай Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Никита Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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