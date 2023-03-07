Фадеева (Абрамова) Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Абрамова) Анна Лукьяновна

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.06.1908

Дата смерти

27.06.1994

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

1931 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908

Отец: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Мать: Мария (Марина) Тимофеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1931

Сын: Фадеев Михаил

Отец ребёнка: Фадеев Роман Фадеевич

д.Дедово Демидовского р-на Смоленской обл
Рождение ребёнка
21.07.1934

Дочь: Плыва Александра

Отец ребёнка: Фадеев Роман Фадеевич

д.Дедово Демидовского р-на Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Роман Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Роман Фадеевич

Смерть
27.06.1994
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