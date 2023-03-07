Фадеева (Абрамова) Анна Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения09.06.1908
Дата смерти27.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908
Рождение ребёнка
15.01.1931
Сын: Фадеев Михаил
Отец ребёнка: Фадеев Роман Фадеевич
д.Дедово Демидовского р-на Смоленской обл
Рождение ребёнка
21.07.1934
Дочь: Плыва Александра
Отец ребёнка: Фадеев Роман Фадеевич
д.Дедово Демидовского р-на Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фадеев Роман Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1994