Малашенкова Наталия (Дария) (Артемиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова Наталия (Дария) (Артемиева)

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Абрамов Авраамий Яковлев

Мать: Абрамова Макрина Семёнова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Малашенков Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Малашенков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1898

Сын: Малашенков Нил Петров

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1901

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1902

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Малашенков Афанасий Петров

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Малашенков Иван Петров

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1911

Сын: Малашенков Семён Петров

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Малашенков Яков Петрович

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1916

Сын: Малашенков Григорий Петров

Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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