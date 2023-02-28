Малашенкова Наталия (Дария) (Артемиева)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
30.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1897
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1898
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1902
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1905
Сын: Малашенков Афанасий Петров
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1908
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1911
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1913
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1916
Сын: Малашенков Григорий Петров
Отец ребёнка: Малашенков Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно