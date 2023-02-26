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Малашенков Иван Петров

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Место рождения

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908

Отец: Малашенков Пётр Иванов

Мать: Малашенкова Наталия (Дария) (Артемиева)

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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