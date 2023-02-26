Малашенков Иван Петров
Место рожденияд.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Тимофеева
Смерть
Неизвестно