Малашенков Григорий Петров
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения?.11.1916
Дата смерти01.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1916
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.12.1916
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище