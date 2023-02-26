Елена Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Косьмина

Елена Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Гавриил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Акимов

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Акимов

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1793

Сын: Климент Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Акимов

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1799

Дочь: Фёкла Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Акимов

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close