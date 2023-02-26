Елена Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Гавриил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Акимов
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Акимов
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1793
Сын: Климент Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Акимов
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1799
Дочь: Фёкла Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Акимов
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно