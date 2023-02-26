Гавриил Фёдоров
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Фёдор Акимов
Мать: Елена Косьмина
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1799
Жена: Улита Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно