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Гавриил Фёдоров

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Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Фёдор Акимов

Мать: Елена Косьмина

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1799

Жена: Улита Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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