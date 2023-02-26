Улита Парфенова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1799
Муж: Гавриил Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1806
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно