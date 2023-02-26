Улита Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлита Парфенова

Улита Парфенова

avatar

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1799

Муж: Гавриил Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1806

Сын: Власий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close