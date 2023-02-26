Фёдор Акимов
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: Аким Моисеев
Мать: не указана
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Гавриил Фёдоров
Мать ребёнка: Елена Косьмина
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Елена Косьмина
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1793
Сын: Климент Фёдоров
Мать ребёнка: Елена Косьмина
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1799
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Елена Косьмина
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно