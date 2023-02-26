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Фёдор Акимов

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Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Аким Моисеев

Мать: не указана

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Гавриил Фёдоров

Мать ребёнка: Елена Косьмина

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Елена Косьмина

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1793

Сын: Климент Фёдоров

Мать ребёнка: Елена Косьмина

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1799

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Елена Косьмина

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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