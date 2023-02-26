Аким Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Моисеев

Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

08.04.1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Фёдор Акимов

Мать ребёнка: не указана

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Домна Акимова

Мать ребёнка: не указана

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.04.1809
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
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