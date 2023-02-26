Аким Моисеев
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1752
Дата смерти08.04.1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Фёдор Акимов
Мать ребёнка: не указана
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Домна Акимова
Мать ребёнка: не указана
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.04.1809
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.