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Фёдор Исидоров

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Место рождения

д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.09.1857

Дата смерти

04.12.1859

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1857

Отец: Исидор Логгинов

Мать: Наталия Трофимова

д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.12.1859
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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