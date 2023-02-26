Фёдор Исидоров
Место рожденияд.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1857
Дата смерти04.12.1859
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1857
Отец: Исидор Логгинов
Мать: Наталия Трофимова
д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.12.1859
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область