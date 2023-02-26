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Мелания Иванова

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.12.1861

Дата смерти

31.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1861

Отец: Иван ст

Мать: Евдокия Ильина

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1880

Муж: Косьма Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1881

Дочь: Елизавета Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1886

Сын: Антоний Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

Рождение ребёнка
25.04.1898

Дочь: Александра Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1900

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1907

Сын: Василий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кириллов

Смерть
31.01.1911
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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