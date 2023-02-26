Мелания Иванова
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.12.1861
Дата смерти31.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1861
Отец: Иван ст
Мать: Евдокия Ильина
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1880
Муж: Косьма Кириллов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1881
Дочь: Елизавета Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1886
Сын: Антоний Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1892
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Иоанн Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
Рождение ребёнка
25.04.1898
Дочь: Александра Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1900
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Мария Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1907
Сын: Василий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кириллов
Смерть
31.01.1911
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище