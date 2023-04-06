Косьма Кириллов
Место рождения
Дата рождения31.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
31.10.1861
Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов
Мать: Елизавета Гаврилова
Бракосочетание
04.05.1880
Жена: Мелания Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1881
Дочь: Елизавета Косьмина
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1886
Сын: Антоний Косьмин
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1892
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Иоанн Косьмин
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
25.04.1898
Дочь: Александра Косьмина
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1900
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Мария Косьмина
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1907
Сын: Василий Косьмин
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Бракосочетание
01.05.1911
Жена: Ксения Стефанова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно