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Косьма Кириллов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1861

Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов

Мать: Елизавета Гаврилова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.05.1880

Жена: Мелания Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1881

Дочь: Елизавета Косьмина

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1886

Сын: Антоний Косьмин

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ирина Косьмина

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Рождение ребёнка
25.04.1898

Дочь: Александра Косьмина

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1900

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Мария Косьмина

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1907

Сын: Василий Косьмин

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Бракосочетание
01.05.1911

Жена: Ксения Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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