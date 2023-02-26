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Антоний Косьмин

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886

Отец: Косьма Кириллов

Мать: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.04.1904

Жена: Наталия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Наталия Данилова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1907

Сын: Семён Антонов

Мать ребёнка: Наталия Данилова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1912

Сын: Иоанн Антониев

Мать ребёнка: Наталия Данилова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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