Антоний Косьмин
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886
Отец: Косьма Кириллов
Мать: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.04.1904
Жена: Наталия Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1905
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Наталия Данилова
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1907
Сын: Семён Антонов
Мать ребёнка: Наталия Данилова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1912
Сын: Иоанн Антониев
Мать ребёнка: Наталия Данилова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно