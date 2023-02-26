Ирина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Косьмина

Ирина Косьмина

avatar

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Косьма Кириллов

Мать: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1907

Муж: Дербанов Сергей Николаевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Дербанов Терентий Сергеев

Отец ребёнка: Дербанов Сергей Николаевич

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
1914

Сын: Дербанов Захарий Сергеев

Отец ребёнка: Дербанов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close