Ирина Косьмина
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Косьма Кириллов
Мать: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Дербанов Терентий Сергеев
Отец ребёнка: Дербанов Сергей Николаевич
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Дербанов Сергей Николаевич
Смерть
Неизвестно